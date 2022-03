Choć wciąż nie wszystkie kraje UE zadeklarowały dostarczanie broni do Ukrainy (wstrzymały się Węgry, protestuje wobec tego grecka Syriza), to dziś nikt z sojuszniczych państw NATO i większości członków Unii nie ma wątpliwości co do kierunku działań w najbliższych dniach. Ukraina może liczyć na pomoc całej unijnej „27” oraz Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Finlandii, która chce dołączyć do NATO, czy Turcji, która podjęła m.in. decyzję o zamknięciu cieśnin Bosfor i Dardanele. – Ponad 30 państw, które reprezentują ponad połowę światowej gospodarki, ogłosiło już sankcje i ograniczenia dotyczące eksportu wobec Rosji – podkreślała wczoraj szefowa KE Ursula von der Leyen.