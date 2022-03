Reklama

Pierwsza runda negocjacji skończyła się w poniedziałek, 28 lutego na ukraińsko-białoruskiej granicy nad rzeką Prypeć. Obie strony zgodziły się na kontynuowanie rozmów.

Reklama

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak poinformował, że kolejne negocjacje odbędą się w najbliższych dniach na polsko-białoruskiej granicy.

Z kolei Ukraiński tygodni Dzerkało Tyżnia poinformowało dziś, że następna runda negocjacji odbędzie się 2 marca.

Zakończyły się rozmowy delegacji Ukrainy i Rosji

Podczas pierwszej rundy negocjacji ukraińsko-rosyjskich, których celem było przerwanie ognia, strony określiły priorytetowe tematy i jadą na konsultacje - przekazał przedstawiciel prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

"Strony ukraińska i rosyjska przeprowadziły dzisiaj pierwszą rundę rozmów, których głównym celem było dziś przerwanie ognia i działań bojowych na terytorium Ukrainy" - powiedział Podolak w poniedziałek po rozmowach na granicy ukraińsko-białoruskiej.

Przekazał, że strony określiły priorytetowe tematy i wyznaczyły pewne decyzje. Teraz "strony wyjeżdżają do swoich stolic na konsultacje po to, by te decyzje zyskały jakieś możliwości wdrożenia ich w rozwiązania logistyczne" - powiedział Podolak. Jak dodał, strony omówiły możliwość przeprowadzenia w najbliższym czasie drugiej rundy rozmów.