W regionie angażują się zarówno Rosja, jak i UE , a spór podsycają głównie lokalni gracze. Jednym z nich jest Milorad Dodik, który rządził Republiką Serbską przez 15 lat. Dodik określa Bośnię i Hercegowinę jako „zachodni eksperyment” i „upadłe państwo”, chce utworzenia nowych instytucji rządowych wewnątrz Republiki Serbskiej i uniezależnienia regionu od kontroli centralnej. Do głosu dochodzą także bośniaccy Chorwaci, którzy w minioną sobotę zagrozili zerwaniem jesiennych wyborów (do Prezydium i do parlamentu), jeśli nie zostanie zmieniona ordynacja wyborcza. Chorwacki członek Prezydium Bośni i Hercegowiny Dragan Čović wyraził oczekiwanie, że wyłącznie Chorwaci będą wybierać swojego reprezentanta do Prezydium, a nie jak obecnie cały region, w którym głosują także Bośniacy. Rozmowy na temat zmian w ordynacji mają być kontynuowane w tym tygodniu.