Na dzisiaj przypada ogłoszona przez Bloomberg data rosyjskiej inwazji. Według zachodnich źródeł o 15. lutego miał też mówić sojusznikom prezydent Joe Biden. Niemiecki „Der Spiegel” pisał w tym kontekście o jutrze. Według specjalistów od wojskowości Rosja nie jest jednak (jeszcze?) logistycznie gotowa do takiego ataku. 150 tys. żołnierzy – a to górna granica szacunków – to zbyt mało, by mieć pewność, że ukraińska obrona się załamie. Jednocześnie władze wielu państw zachodnich wycofują dyplomatów, wzywają obywateli do opuszczenia kraju, a KLM i Norwegian zawiesiły loty na Ukrainę.