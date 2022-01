Olimpiada także została objęta wieloma obostrzeniami. Władze zrezygnowały ze sprzedaży biletów na wydarzenia, a na widowni zasiądą wyłącznie niewielkie grupy wybranych przez nich widzów. Od uczestników nie wymaga się co prawda dowodu szczepień, ale ci, którzy nie przyjęli zastrzyku, muszą spędzić 21 dni na kwarantannie. Codziennie będą też testowani. Po wejściu na teren igrzysk wszyscy – sportowcy, media, wolontariusze – zostaną zamknięci w tzw. odizolowanych bańkach, z których nie będą mogli wyjść aż do momentu wyjazdu z Chin. Nie będą mieli fizycznego kontaktu ze światem zewnętrznym. System obejmuje także transport między obiektami i specjalne pociągi dużych prędkości, które będą działać równolegle do tych otwartych dla całego społeczeństwa. Takie rozwiązanie ma funkcjonować nawet do kwietnia.