Premier Węgier Viktor Orban powiedział w Radiu Kossuth, że podczas spotkań z Putinem zawsze omawia stosunki dwustronne. „Teraz najważniejsze są zrównoważone kontakty gospodarcze. Chciałbym zwiększyć przeznaczoną dla nas w rosyjsko-węgierskim porozumieniu ilość gazu, która na pewno zostanie dostarczona” – oświadczył.

Podkreślił, że w interesie bezpieczeństwa Węgier leży zwiększenie ilości zakontraktowanego gazu „w tym trudnym, obciążonym wzrostem cen energii okresie”.

We wrześniu ubiegłego roku Węgry podpisały z Rosją długoterminową umowę na dostawy gazu ziemnego. Porozumienie mówi o dostawach 4,5 mld metrów sześc. gazu rocznie przez 10 plus 5 lat (po 10 latach ilość zakontraktowanego gazu może zostać zmniejszona).

Orban powiedział, że podczas spotkania z Putinem będzie też omawiane wzmocnienie współpracy w innych dziedzinach, jak branża spożywcza czy turystyka. „W branży kosmicznej też, choć może to się wydawać dziwne, Węgry mają potencjał i wiedzę, którą mogą sprzedać” – dodał.

„Oczywiście nie zdołamy uniknąć rozmowy o sytuacji w sferze bezpieczeństwa w Europie, gdzie stanowisko Węgier jest całkowicie jednoznaczne. W brukselskim języku chodzi o deeskalację, po węgiersku o pokój. Zależy nam na pokoju” – oznajmił.

Podkreślił, że Węgry są członkiem NATO i UE, wobec czego przed każdą taką rozmową dochodzi do uzgodnień i koordynacji z zachodnimi sojusznikami. „Częściowo już to zrobiłem, a w następnych dniach będę kontynuować. Pojadę więc do Moskwy po uprzednich uzgodnieniach z NATO, Unią Europejską i najważniejszymi politykami prezydencji unijnej” - zaznaczył.

Orban będzie rozmawiać z Putinem 1 lutego w Rosji. Do spotkań obu przywódców dochodzi regularnie, zwykle co roku, choć nie było tych spotkań ani w zeszłym roku, ani w bieżącym, co tłumaczono pandemią koronawirusa. Ostatnie spotkanie odbyło się 30 października 2019 roku w Budapeszcie.

Małgorzata Wyrzykowska (PAP)