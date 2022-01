Podwyższony stan gotowości oznacza, że dodatkowe wojska USA mogą się pojawić w krajach NATO Europy Wschodniej już za kilka dni. Nieoficjalnie w Waszyngtonie toczą się rozmowy o wysyłaniu w region nie tylko artylerii czy wojsk inżynieryjnych, lecz także samolotów bojowych czy okrętów. Do wyjazdu do Europy w drugiej połowie tygodnia - jak informują media amerykańskie - szykują się żołnierze elitarnej 82 dywizji powietrznodesantowej z Fort Bragg w Karolinie Północnej. Gdy zamykaliśmy numer, ostatecznej decyzji nie podjęto, nie było też wiadomo, do których państw ewentualnie trafiliby we współpracy z NATO amerykańscy żołnierze i w jakiej dokładnie liczbie. Spekulacje dotyczą Polski, Rumunii, Węgier i krajów bałtyckich. Centrum operacji logistycznej byłoby prawdopodobnie Niemcy, na czele z największą amerykańską bazą lotniczą w Europie w Ramstein w Nadrenii-Palatynacie.