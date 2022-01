Prezydent USA weekend spędził w Camp David, rozmawiając ze swoimi doradcami. W tym tygodniu Amerykanie prawdopodobnie na piśmie odpowiedzą i ustosunkują się do postawionych w grudniu przez Kreml żądań. Niektóre z nich są powszechnie uznawane za niemożliwe do zaakceptowania przez NATO. Biały Dom wolałby rozmawiać na tematy, w których widzi szanse na osiągnięcie porozumienia, jak m.in. w kwestii rozmieszczenia w Europie pocisków rakietowych i ograniczeń na ćwiczenia wojskowe. Taki zakres rozmów nie wydaje się zadowalać Kreml, który granice stawia coraz dalej i odważniej. W piątek rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało, że Moskwa chce wycofania wszystkich zagranicznych wojsk i sprzętu wojskowego z Rumunii i Bułgarii, przyjętych do NATO w 2004 r.

Wydaje się, że do wybuchu poważnej wojny brakuje już tylko iskry. Stany Zjednoczone twierdzą, że mają dowody na to, że Rosjanie planują operację pod „obcą flagą”, by Kreml mógł twierdzić, że jego ludzie zostali zaatakowani przez Ukraińców. Z kolei brytyjski rząd poinformował, że uzyskał dane wskazujące na to, że ludzie Władimira Putina planują zainstalować w Kijowie prokremlowski rząd (o czym szerzej piszemy obok). Do misji pod „obcą flagą” są werbowani również wagnerowcy, czyli żołnierze prywatnej armii sponsorowanej przez oligarchę Jewgienija Prigożyna.

Czas się kończy, ale wielkiej wojny można jeszcze uniknąć. „Zdjęcia satelitarne pokazujące rosyjskie czołgi i działa są z pewnością niepokojące, ale to, co prezentowane jest Rosjanom na ich ekranach telewizyjnych, jest inne. Prawie nie wspomina się o możliwości wojny. Ma to o tyle znaczenie, że jeśli Putin jest zdeterminowany, by ponownie zaatakować Ukrainę, to można oczekiwać, że wcześniej urobi rosyjską opinię publiczną propagandą, tak jak robił to przed aneksją Krymu w 2014 r. To sugeruje, że być może nie podjął jeszcze decyzji” – pisze magazyn „The Economist”. ©℗