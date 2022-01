Polityka ta zostanie jednak poddana poważnemu testowi w nadchodzących tygodniach – i to z dwóch powodów. Po pierwsze, zbliża się chiński Nowy Rok – okres tradycyjnych wyjazdów w rodzinne strony, nazywany czasem „największą migracją świata”. Po drugie, na luty w Pekinie są zaplanowane zimowe igrzyska olimpijskie. Obydwa wydarzenia to wymarzone okazje dla wirusa, żeby rozpanoszyć się po Chinach.

To pokazuje, że chińscy przywódcy są zdeterminowani pozostać przy swojej polityce walki z pandemią. Nazywana hasłowo „zero COVID” w największym skrócie sprowadza się do tego, żeby nie dać wirusowi najmniejszej szansy na roznoszenie się po Chinach. W praktyce oznacza to, że głównym instrumentem walki z pandemią są obo strzenia. Wśród nich długie kwarantanny dla osób, które przyjeżdżają do Chin, co ogranicza zawlekanie przypadków z zagranicy.