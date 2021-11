Poniedziałkowo-wtorkowa konferencja w Wiedniu mogła być pierwszą od sierpnia 2020 r. próbą doprowadzenia do dialogu z przedstawicielami białoruskich władz. Inicjatorem był kanclerz Austrii Alexander Schallenberg, dla którego był to jeden z pierwszych kroków podjętych po dymisji poprzedniego szefa rządu Sebastiana Kurza. – Każdy Białorusin odpowiedzialny za wykorzystywanie migrantów jako broni wymierzonej w Unię Europejską powinien zostać objęty sankcjami. Ale sankcje nie mogą być jedynym działaniem. Potrzebujemy minimalnego dialogu ze społeczeństwem obywatelskim. To sprawa europejska, a Europa nie może działać wyłącznie poprzez sankcje – mówił Austriak 31 października. Wiedeń przed 2020 r. należał do stolic utrzymujących najcieplejsze relacje z białoruskimi władzami. Także ze względu na interesy gospodarcze – austriacki Raiffeisen jest właścicielem Priorbanku, trzeciego co do wielkości banku Białorusi.