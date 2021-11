Rosjanie potrafią analizować nastroje. Widzą rosnące na Ukrainie rozczarowanie brakiem postępów na drodze do członkostwa w UE i NATO oraz nawoływania zachodnich ekspertów, by po raz kolejny nadepnąć na grabie prowadzące do próby ułożenia się z Kremlem, które już raz, za kadencji Baracka Obamy, były jednym z czynników prowadzących do tragedii, za którą 14 tys. Ukraińców zapłaciło życiem. Najbardziej wyrazistym przykładem jest tekst Samuela Charapa dla Politico, w którym analityk Rand Corporation proponuje, by w imię dobrych relacji z Rosją… zmusić Ukrainę do ustępstw. To zadziwiające, jak trudno przebija się wiedza o rosyjskiej myśli strategicznej, w której ustępstwa są dowodem słabości przeciwnika i powodem, by docisnąć jeszcze mocniej.