Po roku Trumpowi wierzy w sprawie oszustw prawie jedna trzecia Amerykanów, w tym aż dwie trzecie republikanów. Rezydent Mar-a-Lago stara się to politycznie dyskontować. „Jeśli nie rozwiążemy sprawy oszustwa wyborczego z 2020 r., które dokładnie i rozstrzygająco udokumentowaliśmy, to republikanie nie pójdą głosować w 2022 i 2024 r. A to najważniejsza rzecz, jaką powinni zrobić” – przekonywał w niedawnym oświadczeniu. „WSJ” uznał to za „wiadomość do republikanów, że jeśli nie będą głośno udawać, iż Trump wygrał ostatnie wybory, to on dopilnuje, że GOP przegra także te następne”. Trump sam nie wyklucza startu w wyścigu prezydenckim w 2024 r. Październikowy sondaż dla „The Hill” wskazuje, że chce tego 77 proc. wyborców republikanów. Były prezydent jest też faworytem bukmacherów do partyjnej nominacji. Kolejni na liście są gubernator Florydy Ron DeSantis oraz była gubernator Karoliny Południowej Nikki Haley, dawna sojuszniczka Trumpa, która teraz lekko się od niego dystansuje.