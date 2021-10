W kampanijnej rywalizacji inaczej amerykańskie wartości interpretował Joe Biden. Do Białego Domu 78-latek z Delaware wkraczał, rozbudzając nadzieję na zmianę w tych Amerykanach, którzy opowiadają się za liberalnym podejściem do migracji, a przed domami stawiają tabliczki z hasłem: „Nikt nie jest nielegalny”. Demokrata zapowiadał jednoznaczne zerwanie z linią Trumpa, którego oskarżał o „nieustanny atak na naszą historię jako narodu imigrantów”. Mówił o usprawnieniu przeciążonego systemu na granicy, kompleksowych rozwiązaniach, ścieżce do obywatelstwa dla tych, którzy przebywają bez dokumentów w USA, oraz humanitarnym traktowaniu każdego.