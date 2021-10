14 października na ulicach Bejrutu doszło do starć bojówek. Padły ofiary śmiertelne. Był to jeden z najbrutalniejszych przykładów eskalacji przemocy w ostatnich latach. Światowe media piszą, że wydarzenia te wywołały w Libańczykach obawy o wybuch kolejnej wojny domowej. Czy konflikt zbrojny jest w obecnej sytuacji faktycznie możliwy?

Nie powinniśmy mówić w tym przypadku o wojnie domowej. To, co wydarzyło się na przestrzeni ostatnich tygodni, jest rezultatem nielegalnego dostępu do broni w Libanie. Mówiąc dosadniej - broni, którą posiada Hezbollah. Organizacja ta próbuje utrudniać niezależne śledztwo w sprawie ubiegłorocznego wybuchu w porcie w Bejrucie. Eskaluje więc napięcie, celowo wywołując agresję na ulicach. Wszystko po to, by chronić samych siebie.