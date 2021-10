Iran Aircraft Manufacturing kontroluje mało znany podmiot o nazwie Company for Design and Manufacturing Light Aircraft. To właśnie on opracowuje zaawansowane technologicznie drony. „The Wall Street Journal” dotarł do danych, zgodnie z którymi to państwowe przedsiębiorstwo otrzymało niedawno duży zastrzyk gotówki – jego kapitał został zwiększony do 271,5 mln dol. Wcześniej miał wynosić zaledwie 1,5 mln. – Do pewnego stopnia reżim stara się w ten sposób zrekompensować przestarzałe i zrujnowane siły powietrzne – twierdzi NCRI.