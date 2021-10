Podobne do Szpilkina modele matematyczne zastosował analityk Aleksiej Kuprijanow. Z jego wyliczeń wynika, że w grupie uczciwych komisji wyborczych, w których poparcie dla partii jest w niewielkim stopniu zależne od frekwencji (a więc nie widać wśród nich wpływu dorzucania głosów na JeR ani wpisywania zawczasu przygotowanych wyników do protokołów), JeR zdobyła poparcie zaledwie ok. 30 proc. wyborców. Jest to niemal dwukrotny spadek wobec rekordowego wyniku osiągniętego przez partię władzy w 2007 r. (szacowanego na 57 proc.) oraz znacząco niższy niż w 2016 r. (o 9 pkt proc.). Co ważne, 30 proc. to również szacowany przez Kuprijanowa wynik komunistów, którzy zwiększyli poparcie dwukrotnie w stosunku do wyników z 2007 r. (14–15 proc.) oraz 2016 r. (16–18 proc.). Spadkowi poparcia dla partii władzy i jej wzrostowi dla opozycji towarzyszyło gwałtowne zmniejszenie rzeczywistej frekwencji, która od 2007 r. spadła o jedną trzecią (z 55 do 37 proc.), czyli o 20 mln osób. Co jednak kluczowe, podobny, 20-milionowy spadek rzeczywistego poparcia zanotowała w tym czasie JeR. Faktycznie więc wśród Rosjan, którzy przestali chodzić na wybory , zdają się dominować zniechęceni wyborcy Jednej Rosji. Są też bardziej konserwatywne oceny, jak ta dokonana przez Aleksandra Kiriejewa, które zakładają, że wynik JeR był lepszy, a wynik opozycji gorszy, niż obliczony przez Kuprijanowa.