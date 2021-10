An-Nahda doszła do władzy po arabskiej wiośnie i obaleniu prezydenta Zajna al-Abidina ibn Alego w 2011 r., gdy stała się najpotężniejszym ugrupowaniem w Tunezji. Odgrywała kluczową rolę w tworzeniu konstytucji i wspieraniu kolejnych rządów koalicyjnych. Sam Su’ajjid wielokrotnie krytykował przyjętą w 2014 r. ustawę zasadniczą, która wprowadziła system mieszany, parlamentarno-prezydencki. Teraz przekonuje, że działał w jej granicach, by „ocalić państwo ze szponów tych, którzy postrzegają swój urząd jako łup lub środek do grabieży środków publicznych”. Światowe i tunezyjskie organizacje praw człowieka potępiły jednak lipcowy zamach stanu i określiły go jako pierwszy krok na drodze do autorytaryzmu.