Drugim przyczynkiem do pogłębienia współpracy były wyzwania gospodarcze, dla których punktem wspólnym była ekspansja technologiczna Chin. Objawy tych wyzwań, takie jak zakłócenia w łańcuchach dostaw półprzewodników, utrata kontroli nad eksportem wysokich technologii czy liczne przejęcia zachodnich firm przez chińskie podmioty kontrolowane i subsydiowane przez państwo, skłaniały do wprowadzania środków chroniących rodzime rynki. Stany Zjednoczone od samego początku powołania Rady (czerwiec 2021 r.) dążyły do tego, aby to właśnie przeciwdziałanie globalnej dominacji technologicznej Chin stanowiło rdzeń transatlantyckiej współpracy.