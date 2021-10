Generalna Dyrekcja Finansów Publicznych w przypadku ewentualnych nadużyć podejmie niezbędne kroki w celu odzyskania wszystkich należnych kwot – zapewnił Le Maire w oświadczeniu przesłanym agencji AFP.

Ministerstwo rozpoczęło już kontrolę francuskich rezydentów podatkowych wśród osób wymienionych w dokumentach opublikowanych w ramach dziennikarskiego projektu Pandora Papers.

Według dziennika "Le Monde" w śledztwie dotyczącym papierów Pandory pojawiają się nazwiska około 600 Francuzów. Jednak mogą być oni również rezydentami podatkowymi innych krajów, jak były szef MFW Dominique Strauss-Kahn, który twierdzi, że jest rezydentem Maroka od 2013 roku.

Le Maire stwierdził, że był zszokowany rewelacjami w dokumentach Pandora Papers.

Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) ujawniło w niedzielę pakiet tajnych dokumentów dowodzących, że politycy i urzędnicy z różnych krajów wykorzystywali spółki offshore do zakupu nieruchomości i unikania podatków.

Pandora Papers - bo tak nazwano ujawnione dokumenty - to ok. 12 mln plików o łącznej objętości 2,94 TB, co czyni ten zbiór największym z dotychczasowych wycieków opublikowanych przez ICIJ. Wśród nich jest 6,4 mln dokumentów, 2,9 mln zdjęć lub plików graficznych i 1,2 mln e-maili.