Do Stanów Zjednoczonych nie polecą na razie Afgańczycy, którzy nie przeszli kontroli bezpieczeństwa w amerykańskich bazach wojskowych w Europie. Dotychczas ok. 17 tys. ewakuowanych przebywało w Niemczech, a 4,3 tys. we Włoszech i w Hiszpanii, ale te państwa zgodziły się na maksymalnie dwutygodniowy pobyt każdego z nich. Dlatego wymagający dalszych kontroli Afgańczycy przewożeni są do Kosowa, którego władze zgodziły się na ich przyjęcie na rok. Z Unii Europejskiej do Prisztiny ma zostać przetransportowanych łącznie ok. 2 tys. osób. Zakwaterowani zostaną w bazie Bondsteel niedaleko stolicy kraju.