Balwani, któremu prokuratorzy stawiają podobne do Holmes zarzuty, zagwarantował sobie osobny proces. Prawnicy przekonali sąd, że jeśli kobieta wyciągnie kartę prywatną, to sprawa sprowadzi się do niej, a nie do rozstrzygnięcia, jakim menedżerem był Balwani. Proces Holmes ma się zakończyć w połowie grudnia. Prowadząca sprawę sędzia obiecała nie męczyć członków ławy przysięgłych i przesłuchania mają trwać tylko przez trzy dni w tygodniu do godz. 14. Pomimo wpadek Theranosa Dolina Krzemowa wciąż wierzy w obietnicę szybkiej analizy próbek krwi. Jak napisał kilka dni temu „Financial Times”, tylko w ciągu ostatniego roku inwestorzy wyłożyli na takie przedsięwzięcia 200 mln dol. Pieniądze trafiły do takich start-upów, jak Genalyte, Sight Diagnostics i Truvian Sciences.