„Miliardy brytyjskiej pomocy dla Afganistanu padły ofiarą korupcji, oszustw i bezpośredniej kradzieży od pierwszego dnia, a każdy, kto pracował w tym kraju, wie o tym zbyt dobrze. Skorumpowani urzędnicy , podejrzani wykonawcy prac rozwojowych i niektóre nieetyczne organizacje pozarządowe ukradły setki milionów z pomocy zagranicznej udzielanej jako pomoc humanitarna i ekonomiczna dla ludności Afganistanu” – wskazywała w swoim czerwcowym materiale Brytyjsko-Afgańska Izba Handlowo-Przemysłowa (BACCI). Jednakże to właśnie międzynarodowe wsparcie w dużej mierze przyczyniało się do rozwoju – od 2003 r. nie odnotowano w Afganistanie recesji. Zmieniło się to w ubiegłym roku, a Bank Światowy szacuje, że wartość PKB spadła o 1,9 proc.