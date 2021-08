O relacjach dwustronnych mówił niedawno wysłannik Kremla ds. Afganistanu Zamir Kabułow. – Zaczęliśmy się tym zajmować siedem lat temu, bo wiedzieliśmy, czym to się skończy. Jeśli mówić cynicznie, włożyliśmy jajka nie do jednego, a do dwóch koszyków – mówił dyplomata Echu Moskwy. – Wyjście Amerykanów z Afganistanu to nasze szczęście? Nasz sukces? Jesteśmy zadowoleni? – dopytywał szef radia Aleksiej Wieniediktow. – Generalnie tak – odpowiedział Kabułow. Amerykanie – kontynuował – poprzez obecność pod Hindukuszem oddziaływali na cały region, co teraz zostanie ograniczone. Dla Rosji to, pod jaką flagą działają władze w Kabulu, nie ma pryncypialnego znaczenia.

Wiosną zdarzył się przypadek, że w podobnej sytuacji tadżyccy pogranicznicy zmusili swoich afgańskich kolegów do powrotu do kraju. Afgańczycy zostali następnie zabici przez talibów. Do Tadżykistanu i Uzbekistanu trafiają też coraz liczniejsi uchodźcy. Istnieje ryzyko, że białoruskie władze spróbują otworzyć kolejny, tym razem lądowy kanał przerzutowy do Unii Europejskiej. Od lipca działa pierwszy szlak powietrzny z Iraku do Mińska i dalej do granic z Litwą, Łotwą i Polską, co władze tych państw określają mianem wykorzystywania migrantów do wojny hybrydowej z Zachodem.