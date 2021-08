To, co dzieje się z chińskimi big techami, jest w centrum zainteresowania inwestorów i mediów od wielu miesięcy. Firma zajmująca się zarządzania aktywami Aviva Investors na początku lipca br. opublikowała raport na temat rynkowych implikacji zwrotu w podejściu do cyfrowych gigantów, który dokonuje się w Chińskiej Republice Ludowej (ChRL). Jego autorzy zwracają uwagę, że regulacje spółek z tego sektora to trend, który widać także w innych dużych gospodarkach na świecie. Alistair Way, szef ds. akcji w Aviva Investors, podkreśla, że władze ChRL lubią podejmować zdecydowane działania. – W praktyce chińskie firmy technologiczne były już pod znacznie większym wpływem państwa niż ich odpowiedniki w USA czy Europie. To, co obserwujemy, to przesunięcie nacisku ze strony władz – podkreśla i przypomina, że Pekin chce zrównoważyć interesy cyfrowych gigantów ze swoimi priorytetami politycznymi.