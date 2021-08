Z kolei na zachodniej flance, w Europie – Rosja gromadzi siły przed Zapadem 21. Były dowódca wojsk USA w Europie, a dziś analityk Center for European Policy Analysis, gen. Ben Hodges podczas konferencji trzy dni temu przekonywał, że w tym roku Rosjanie przyjechali na Białoruś znacznie szybciej niż zazwyczaj. – Elementy 16 brygady już tu się znajdują. To nie jest tanie i pokazuje, że Rosja w tej dziedzinie nie będzie oszczędzać. Szczególnie jeśli spojrzymy na obecność wojsk rosyjskich w pobliżu granicy z Ukrainą, gdzie jeszcze niedawno było ich 80 tys. Nawet jeśli oficjalnie nie biorą udziału w ćwiczeniach Zapad, to oni są nadal w regionie – komentował Hodges. – Niestety na Zachodzie wciąż wiele osób mówi, że nie chce prowokować Rosjan i dlatego nie reaguje. Amerykańska administracja zaczyna myśleć o zmniejszeniu skali ćwiczeń wojsk sojuszniczych, co jest błędem – dodaje. Z kolei admirał George Zambellas, były szef sztabu brytyjskiej Marynarki Wojennej, przekonywał, że „Zapad to test administracji prezydenta Bidena”. Jeśli tak je traktować, to na razie wychodzi dobrze. Pod koniec sierpnia na Ukrainie organizowane są obchody 30. rocznicy niepodległości. Jak wynika z informacji DGP, nie pojawi się na nich nikt wysokiej rangi z USA. Kanclerz Angela Merkel ma być obecna w niedzielę 22 sierpnia, przed oficjalnymi uroczystościami. By nie prowokować Rosjan.