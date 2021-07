Władze w Nowym Delhi obawiają się, że wyjazd Amerykanów z Afganistanu doprowadzi do destabilizacji sytuacji w całym regionie. Szczególnie że największy rywal Indii – Pakistan – od lat wspiera talibów. Zdaniem rządu indyjskiego coraz silniejsza pozycja talibów może doprowadzić do powstania schronień dla terrorystów. Te z kolei mogłyby zostać wykorzystane przez islamistyczne grupy bojownicze do przeprowadzania ataków na kontrolowane przez Indie terytoria Kaszmiru, do których prawa rości sobie także Pakistan. – Nawet teraz, kiedy wycofujemy nasze siły z Afganistanu, pozostaniemy zaangażowani w jego sprawy. Mamy tam nie tylko silną ambasadę, ale realizujemy także ważne programy, które wspierają kraj gospodarczo, zapewniając mu pomoc rozwojową i tę w zakresie bezpieczeństwa – mówił wczoraj Blinken.