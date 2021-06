Młodzi Hiszpanie masowo uczestniczyli w koncercie reggaeton w Palma de Mallorca, w licznych fiestach na statkach oraz w kilku hotelach, nie zachowując przy tym bezpiecznej odległości i nie używając obowiązkowych maseczek - poinformowano w komunikacie.

Testy PCR wykazały, że młodzi ludzie zostali w większości zakażeni brytyjską odmianą koronawirusa, a jeden przypadek to indyjski szczep wirusa, określany jako Delta.

Dodatkowo regionalne ministerstwo zdrowia w Katalonii wszczęło postępowanie wyjaśniające w sprawie masowych zakażeń wśród katalońskich uczniów szkół średnich. Doszło do nich podczas pobytu młodzieży na wyspie Menorca. Do chwili obecnej potwierdzono 24 zakażenia koronawirusem, a w przypadku dalszych 40 osób wyniki badań powinny być dostępne wkrótce – poinformowała w piątek katalońska służba zdrowia.

Tysiące osób zostało poddanych kwarantannie - wynika z danych służb zdrowia regionów dotkniętych zakażeniami.

Pierwsze zakażenia koronawirusem z ogniska zakażeń na Majorce odnotowano w Elche, w Walencji, po powrocie uczniów z podróży promem na wyspę, gdzie przebywali w dniach 12–18 czerwca. Do tej pory najwięcej przypadków zakażeń stwierdzono w Madrycie wśród ponad 300 uczniów z 31 szkół średnich - poinformowała agencja EFE.

Uczniowie w większości sami organizowali sobie wakacje, dostając się na Majorkę samolotem lub autobusami do Walencji i stamtąd promem do Palma de Mallorca. Na wyspie mieszkali w 8 hotelach. Obecnie monitoruje się sytuację zdrowotną w rodzinach zakażonych uczniów. Tylko w Madrycie na kwarantannie przebywa ponad 450 osób.

Źródłem tych zakażeń mógł być turysta zagraniczny bez symptomów choroby, ale silnie zarażający - wyjaśnił radny ds. turystyki na Balearach, Iago Negueruela w rozmowie z stacją radiową Cadena Ser.

Ministerstwo zdrowia zalecało uczniom, którzy zwyczajowo po maturze zamierzali pojechać na Majorkę, by anulowali podróż w tym roku. Jednocześnie zaapelowało do dyrekcji szkół i do rodziców, by nie zezwolili na tego typu wycieczki.

W Hiszpanii odnotowuje się wzrost zakażeń wśród młodych osób, które jeszcze nie zostały zaszczepione. Od soboty 26 czerwca decyzją rządu w Madrycie przestanie obowiązywać nakaz noszenia maseczek na świeżym powietrzu.