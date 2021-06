W zdobywaniu kolejnych wyborców nie przeszkadza jej faszystowski rodowód, sprzyja natomiast kryzys gospodarczy i sanitarny związany z pandemią COVID-19. FdI jest główną wyrazicielką niezadowolenia społecznego i jedyną opozycją we Włoszech. Jeżeli efekty pracy rządu Mario Draghiego nie doprowadzą do poprawy poziomu życia, FdI może wygrać wybory w 2023 r., a jej liderka Giorgia Meloni – objąć urząd premiera.

MSI przez lata był otaczany kordonem sanitarnym przez inne ugrupowania parlamentarne. Izolację zakończył w latach 80. socjalistyczny premier Bettino Craxi, włączając ruch do konsultacji dotyczących polityki rządu. W 1995 r. MSI zmienił nazwę na Sojusz Narodowy (AN), co miało stanowić ostateczne i symboliczne zwycięstwo koncepcji partii konserwatywno-narodowej. W latach 1995–2012 AN stanowił część centroprawicowego bloku Silvio Berlusconiego. Jego rolą w koalicji było przyciąganie wyborców z południowych Włoch, marzących o silnym i scentralizowanym państwie opiekuńczym. Z kolei liberalny i popierający decentralizację elektorat miała przyciągać Liga Północna, dzisiejsza Liga. Spoiwem całego bloku była ogólnokrajowa partia Naprzód Włochy (FI) Berlusconiego.

Układ funkcjonował sprawnie do grudnia 2012 r., gdy w ramach sprzeciwu wobec polityki oszczędności prowadzonej przez rząd Mario Montiego część liderów AN wraz z politykami mniejszych formacji prawicowych utworzyła FdI. Program partii zakłada ponowne przekształcenie Unii Europejskiej w organizację gospodarczą zrzeszającą suwerenne państwa narodowe (stan sprzed traktatu z Maastricht), likwidację strefy euro, restrykcyjną politykę migracyjną, wprowadzenie systemu prezydenckiego we Włoszech i centralizację kraju. W kwestiach ekonomicznych FdI łączą sprzeczne postulaty obniżenia podatków i prowadzenia przez państwo aktywnej polityki społecznej. FdI zasiadają w Parlamencie Europejskim we frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów wraz z Prawem i Sprawiedliwością. Giorgia Meloni często podaje politykę rządu PiS jako przykład skuteczności.

Jeżeli utrzymają się trendy widoczne w badaniach opinii publicznej, wiosną 2023 r. FdI wygra wybory parlamentarne. Od lipca 2019 r. do czerwca 2021 r. poparcie dla tej partii wzrosło z 4 do 20 proc. W tym samym czasie elektorat wciąż przewodzącej sondażom Ligi zmniejszył się z 37 do 21 proc. Z kolei PD i M5S od wielu miesięcy utrzymują popularność na poziomie odpowiednio 20 i 15 proc. Wiele zatem wskazuje na to, że 44-letnia obecnie Meloni w przyszłości zostanie premierem Włoch, godząc ambicje dwóch samców alfa włoskiej polityki: lidera Ligi Matteo Salviniego i byłego premiera Silvio Berlusconiego. Rząd koalicji FdI, Ligi i FI stanowiłby zagrożenie dla strefy euro. Włochy są jedną z jej największych gospodarek, a zarówno FdI, jak i Liga wprost lub pośrednio opowiadają się za jej opuszczeniem. Jedynym sposobem na niedopuszczenie do tego scenariusza jest sukces antykryzysowej polityki rządu Draghiego. Jednak czasu na to jest coraz mniej.