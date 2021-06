Do walki o fotel prezydencki być może wkrótce dołączy Éric Zemmour. To znany prawicowy dziennikarz „Le Figaro” i stacji telewizyjnej CNews. W przeszłości był kilkukrotnie skazany za podżeganie do nienawiści na tle rasowym i religijnym. W 2010 r. za stwierdzenie, że większość handlarzy narkotyków to czarnoskórzy i Arabowie, a w 2019 r. za porównanie muzułmanów do kolonizatorów.