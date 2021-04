Prawica oskarża lewicę o ciche przyzwolenie na ten proces. „Lewico, co zrobiłaś ze swoimi dziećmi? Chcieliście, żeby byli uniwersalistami, a teraz wygłaszają rasistowskie przemówienia. Życzyliście ich aktywistom różnorodności, teraz domagają się prawa do wykluczenia. Spodziewałaś się, że będą wierni wartościom równości, teraz pogrążają się w aktywizmie tożsamości” – rozdziera szaty na łamach „Le Figaro” wiceszef dziennika Yves Threrad. „Ojciec francuskiej lewicy Jean Jaurès musi się przewracać w grobie! Jean-Luc Mélenchon nie widzi w tym nic złego, wręcz przeciwnie. Nie jest to zaskakujące, ponieważ UNEF jest dziś częścią lewicy, która dogoniła lewicowy islam” – kontynuuje w swoich edytorialach Threrad. „Podupadający trockiści sądzą, że znaleźli razem z mniejszościami nowy proletariat do obrony” – podsumowuje publicysta. W wywiadach natomiast otwarcie przyznaje, że zdarza mu się wysiadać ze środków transportu, gdy widzi, że wchodzą do niego podróżujący z zasłoniętymi twarzami. – Burka, abaya czy hidżaby to bojowe znaki ideologii – powtarza. Zespół naukowców i badaczy, w tym m.in. historyk Pierre Nora, socjolog Nathalie Heinich i politolog Gilles Kepel, domaga się raportu w sprawie infiltracji uniwersytetów i chce stworzenia „systemu wczesnego ostrzegania przed islamskimi odchyleniami” na uniwersytetach.