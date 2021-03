Do wtorku włącznie pierwszą dawkę szczepionki dostało 25 273 226 osób, a drugą - 1 759 445.

"Ten najnowszy kamień milowy jest niesamowitym osiągnięciem i daje 25 milionów powodów, aby z ufnością patrzeć w przyszłość, gdy będziemy się ostrożnie otwierać. Jeszcze raz dziękuję wspaniałej NHS (publicznej służbie zdrowia - PAP), naukowcom, siłom zbrojnym, wolontariuszom i wszystkim tym, którzy pomogli nam w uruchomieniu systemu" - oświadczył brytyjski premier Boris Johnson.

Minister zdrowia Matt Hancock potwierdził, że szczepienia idą szybciej niż zakładany harmonogram, zgodnie z którym do 15 kwietnia zaszczepionych ma być wszystkich dziewięć grup priorytetowych, czyli 32 mln osób. "To niezwykły wyczyn, który nastąpił dokładnie 100 dni po tym, jak Margaret Keenan otrzymała pierwszy na świecie autoryzowany zastrzyk (przeciw Covid-19). To była narodowa misja, jedno z największych wyzwań logistycznych od czasów wojny i chciałbym podziękować wszystkim, którzy w tym odegrali swoją rolę" - powiedział.

Wcześniej w środę ogłoszono, że osoby między 50. a 54. rokiem życia - które są ostatnią grupą priorytetową - mogą już zgłaszać się do szczepień w Anglii przez stronę internetową NHS. W Irlandii Północnej i Szkocji szczepienia osób z tej grupy wiekowej już się zaczęły.

Według danych strony internetowej Our World In Data, która śledzi postępy w szczepieniach, wynika, że w Wielkiej Brytanii liczba podanych dawek na 100 osób wynosi 39,04, podczas gdy w USA - 33,11, a w Unii Europejskiej - 11,81.

Brytyjski rząd podał także, że w ciągu ostatniej doby wykryto 5758 nowych zakażeń i zarejestrowano 141 zgonów z powodu Covid-19. W obu przypadkach jest to nieznacznie wyższa liczba niż średnia z ostatnich siedmiu dni. Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto 4,27 mln zakażeń, które stały się przyczyną 125 831 zgonów.