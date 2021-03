Rośnie liczba incydentów w Zagłębiu Donieckim. Według ukraińskich danych w lutym Rosjanie i ich alianci 180-krotnie otwierali ogień w stronę pozycji wojsk rządowych. To niemal czterokrotnie częściej niż w sierpniu ub.r., najspokojniejszym miesiącu w historii wojny rosyjsko-ukraińskiej. W wyniku ostrzałów zginęło sześciu ukraińskich wojskowych. To tylu, co w ciągu poprzednich sześciu miesięcy razem wziętych. O podobnych tendencjach donosi misja monitorująca Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W drugim miesiącu 2021 r. obserwatorzy naliczyli 2968 przypadków naruszeń rozejmu, pięciokrotnie więcej niż w sierpniu 2020 r.