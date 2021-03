Łącznie chcą one zapewnić ograniczenie skali emisji gazów cieplarnianych przewidzianych na lata 2010–2030 o niespełna 3 proc. w porównaniu do swoich wcześniejszych deklaracji. W skali całego świata da to różnicę o 1 proc. Żeby ocieplenie klimatu nie przekroczyło 1,5 st. C w porównaniu z początkiem epoki przemysłowej – co postulują klimatolodzy – konieczne byłoby zredukowanie emisji do końca dekady o 45 proc.