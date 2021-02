Żadna inna część Zjednoczonego Królestwa nie przedłużyła dotąd lockdownu tak daleko wprzód, choć w pozostałych nie określono na razie, do kiedy potrwają restrykcje.

Jak mówiła, szefowa tamtejszego rządu Arlene Foster, Irlandia Północna "z doświadczenia wie, że to, co wygląda jak sukces, jest ciężko wywalczone, ale także kruche". "Jasne jest, że musimy postępować z wielką ostrożnością i rozwagą. Nasze decyzje muszą być zarówno bezpieczne, jak i zrównoważone, i z odpowiednią sekwencją działań" - oświadczyła.

Zgodnie z zapowiedzianą sekwencją, od 8 marca do zajęć stacjonarnych wrócą dzieci z przedszkoli oraz uczniowie z klas 1-3 szkół podstawowych, ale przed Wielkanocą na tydzień znowu przejdą na tryb zdalny, aby zminimalizować ryzyko związane z przewidzianym wtedy powrotem do szkół uczniów z trzech ostatnich klas szkół średnich. Wszyscy uczniowie zaczną chodzić do szkół dopiero po przerwie wielkanocnej.

Ponadto od 8 marca nastąpi złagodzenie zasad dotyczących spotkań na świeżym powietrzu, które będą dopuszczone także w przypadku grup większych niż 10 osób, o ile będą one członkami nie więcej niż dwóch gospodarstw domowych. Również od 8 marca sklepy sprzedające artykuły dla niemowląt, odzież, obuwie i artykuły elektryczne będą mogły wznowić sprzedaż w systemie "kliknij i odbierz".

Pozostałe restrykcje wprowadzone w ramach trwającego od 26 grudnia lockdownu pozostają w mocy do 1 kwietnia, choć 18 marca zostaną poddane przeglądowi. Początkowo lockdown został wprowadzony na sześć tygodni, ale jeszcze przed upływem tego terminu zdecydowano się na jego przedłużenie do 5 marca.

Od dwóch tygodni dobowe bilanse wykrywanych zakażeń w Irlandii Północnej wahają się w granicach 250-400, co jest znaczącym spadkiem w porównaniu z przełomem grudnia i stycznia, gdy dochodziły one do 2000, zaś bilanse zgonów w ostatnich dniach zwykle utrzymują się na poziomie jednocyfrowym. W Irlandii Północnej od początku epidemii wykryto 110 127 zakażeń koronawirusem i zarejestrowano 2021 zgonów z powodu Covid-19.