Dla wielu Kosowian Kurti i Osmani to duet marzeń. Młodzi, zaangażowani, wykształceni, nieuwikłani w skandale , zapowiadający bezwzględną walkę z korupcją i endemiczną na Bałkanach chorobą jednego lidera i zbawcy narodu. Kurti udokumentował szczerość zamierzeń serią zwolnień w spółkach skarbu państwa, gdy był premierem. Sprzyja im też zmiana w Waszyngtonie. Administracja Joego Bidena raczej nie pozwoli na gry z czasów Donalda Trumpa, który zdawał się wspierać pomysł wymiany terytoriów z Serbią. Jej prezydent Aleksandar Vučić nieoficjalnie rozmawiał na ten temat z Thaçim. Dowodem zmiany nastawienia Białego Domu jest zeszłotygodniowy list Bidena do Vučicia, w którym wezwał Serbię do uznania niepodległości Kosowa.