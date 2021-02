Prokuratura utrzymuje, że Andrejewa i Czulcowa współorganizowały protest i aktywnie w nim uczestniczyły, czym rażąco naruszyły porządek publiczny. Według aktu oskarżenia kobiety miały doprowadzić do zatrzymania ruchu 13 linii autobusowych, trzech trolejbusowych i trzech tramwajowych, przez co miejska spółka Minsktrans straciła 11,6 tys. rubli (16,3 tys. zł). Śledczy nie byli jednak w stanie wytłumaczyć w sądzie, w jaki sposób wyliczyli tę kwotę, ani wyjaśnić, jak oskarżone mogły wpływać na trwanie protestu, skoro relacjonowały go z balkonu jednego z pobliskich budynków, a na dół schodziły jedynie po to, by nagrać wypowiedzi uczestników.