W sobotę państwowy Pierwyj Kanał opublikował materiał pokazujący działania wydalonych dyplomatów. Na nagraniach nie widać, by dyplomaci wykrzykiwali hasła lub nieśli jakiekolwiek transparenty. Zgodnie z wersją polskiego MSZ obserwują protesty , a Szwed dodatkowo nagrywa je na telefon. „Szwedzki dyplomata obserwował demonstrację w Petersburgu, co stanowi standardową procedurę dyplomatyczną” – oświadczyła ambasada tego skandynawskiego państwa w Moskwie. Choć Borrell został poinformowany przez Ławrowa o uznaniu całej trójki za personae non gratae, nie poruszył tej kwestii podczas konferencji prasowej. Nie zareagował też na słowa swojego rosyjskiego odpowiednika, że „UE jest partnerem, przynajmniej na obecnym etapie, niewiarygodnym”. Zamiast tego wyraził nadzieję, że rosyjska szczepionka Sputnik V przeciw COVID-19 zostanie wkrótce zarejestrowana do użytku w Unii.