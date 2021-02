Premier nie ukrywał jednak, że władze sanitarne obawiają się nowych wariantów koronawirusa. Według Castexa obecnie wariant brytyjski stanowi około 14 proc. wszystkich zakażeń koronawirusem we Francji.

Castex zachęcił do kontynuowania pracy zdalnej tam, gdzie tylko jest to możliwe oraz odradził podróże zagraniczne, w tym do francuskich terytoriów zamorskich. Władze zdecydowały w czwartek o wprowadzeniu lockdownu na wyspie Majotta na Oceanie Indyjskim z powodu rozprzestrzeniania się tam mutacji południowoafrykańskiej.

Premier podkreślił, że rośnie liczba osób zaszczepionych oraz testowanych. Testy są we Francji darmowe i wykonywane w ciągu 24 godzin – podkreślił Castex i zapewnił, że około 100 tys. osób dziennie otrzymuje pierwszą dawkę szczepionki. Dodał, że do końca tygodnia pierwszą dawką zaszczepieni zostaną wszyscy pensjonariusze domów opieki, którzy wyrazili takie życzenie.

Władze Francji planują zaszczepić 4 mln osób pierwszą dawką szczepionki do końca lutego, natomiast wszystkich chętnych powyżej 65 lat - do końca maja.

Od soboty władze sanitarne zaczną szczepić personel medyczny kolejną dostępną szczepionką przeciwko koronawirusowi firmy AstraZeneca – poinformował minister zdrowia Olivier Veran. Szef resortu zapewnił również o zwiększeniu liczby rejestracji na zaszczepienie się o 1,7 mln w najbliższych dniach.

Po zakończeniu ferii zimowych mają być przeprowadzane testy śliny na obecność koronawirusa wśród uczniów w szkołach, które pozostają otwarte od września.

Szef MSW Gerald Darmanin poinformował natomiast o zwiększeniu liczby kontroli przestrzegania obostrzeń sanitarnych, m.in. godziny policyjnej o 36 proc. O ponad połowę wzrosła liczba nakładanych kar. "Od 15 grudnia przeprowadziliśmy ponad 1,9 mln kontroli, 177 tys. osób otrzymało kary za nieprzestrzeganie godziny policyjnej od początku jej wprowadzenia" – poinformował Darmanin.

"Większość szczepionek wysyłanych do Francji jest produkowana w Europie" – podkreśliła natomiast minister przemysłu Agnes Pannier-Runacher. "Janssen i Novavax właśnie rozpoczęły rozmowy z Europejską Agencją Leków, mając nadzieję, że ich szczepionka zostanie zatwierdzona w nadchodzących tygodniach" - dodała.

"Francja będzie w stanie zaszczepić wszystkich dorosłych, którzy tego chcą, do końca lata” – podsumowała Pannier-Runacher.