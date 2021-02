Musimy szczerze porozmawiać z Rosją na temat stanu naszych relacji. Celem dyplomacji jest właśnie zaangażowanie się, przekazywanie wiadomości i próba znalezienia wspólnej płaszczyzny do porozumienia. Dyplomacja okazuje się kluczowa, gdy dzieje się źle. Nasze kanały komunikacji powinny być zawsze otwarte. Jednak do tej pory więcej mówiliśmy o sobie – czy nawet o przeszłości – niż rozmawialiśmy ze sobą nawzajem. To tylko utrwala nieufność i ma niewiele wspólnego z radzeniem sobie z wyzwaniami, jakie stoją przed nami.

Musimy zatem przyjąć wielopłaszczyznowe podejście, tak jak zostało to ujęte w zbiorze wytycznych uzgodnionych przez UE w odniesieniu do stosunków z Rosją. I właśnie to będzie stanowić ramy odniesienia dla mojej wizyty w Moskwie. Obejmują one wybiórcze zaangażowanie w kwestie leżące w interesie UE, jak również docieranie do rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie go. Jest to coś, czego nie da się zrobić za pośrednictwem wideokonferencji.