„Jako partia praworządna AfD bezwarunkowo uznaje naród niemiecki za sumę wszystkich osób posiadających niemieckie obywatelstwo. Bez względu na to, jakie ktoś ma pochodzenie etniczno-kulturowe, jak dużo lub mało czasu minęło od naturalizacji jego lub jego przodków, wobec prawa jest on takim samym Niemcem, jak potomek rodziny, która od wieków mieszka w Niemczech. Dla nas nie ma obywateli pierwszej i drugiej kategorii. Niemniej jednak całkowicie prawomocnym celem politycznym, zgodnym zarówno z duchem, jak i literą ustawy zasadniczej, jest to, by w dłuższej perspektywie zachować naród niemiecki, jego język i tradycje” – czytamy.