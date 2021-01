Skąd ten spadek? – AfD zaszkodziło pojawienie się w jej szeregach prawicowych ekstremistów z tzw. Skrzydła (Der Flügel). To z kolei doprowadziło do sporów i podziałów wewnątrz partii, co nigdy nie służy pozyskiwaniu poparcia wyborców – analizuje dr hab. Sebastian Płóciennik z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. – Wreszcie wpływ na spadek poparcia ma to, że niemiecki rząd, przynajmniej do grudnia, miał na koncie sporo sukcesów w walce z pandemią. A kryzys migracyjny, jako paliwo dla popularności AfD, już się wyczerpał. Alternatywa żyje z kryzysów. Jeżeli nie ma go, prawdziwego bądź wymyślonego, albo rząd sobie z nim radzi, to AfD usycha – stwierdza ekspert.