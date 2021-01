Była kandydatka na prezydenta Białorusi Swiatłana Cichanouska zaapelowała do przedstawicieli UE w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie o pomoc w zorganizowaniu wyborów na Białorusi i jej bezpiecznego powrotu do kraju – poinformowano we wtorek na kanale opozycjonistki w komunikatorze Telegram.

"Chcielibyśmy przeprowadzić wybory w ciągu 45 dni i jest nam do tego potrzebna pomoc" – oznajmiła Cichanouska na poniedziałkowym spotkaniu online z ambasadorami państw UE w OBWE. Według opozycjonistki Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE jest centralnym organem, który może pomóc w zorganizowaniu nowych, wolnych wyborów zgodnie z międzynarodowymi standardami i pod międzynarodowym nadzorem. Cichanouska uważa również, że OBWE mogłaby wziąć na siebie organizację dialogu w celu rozwiązania kryzysu na Białorusi. "OBWE może stworzyć platformę kontaktową i zacząć od eksperckiego okrągłego stołu z udziałem UE, demokratycznych sił Białorusi i Rady Koordynacyjnej oraz przedstawicieli reżimu (Alaksandra) Łukaszenki" – oznajmiła. Zaapelowała również o pomoc w zorganizowaniu jej i innym liderom sił demokratycznych bezpiecznego powrotu do kraju. Na Białorusi od sierpnia 2020 roku trwają protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich. Cichanouska została zmuszona do emigracji i przebywa na Litwie. Białoruś/ Pięć lat kolonii karnej dla aktywisty, który brał udział w protestach Zobacz również "Wraz ze społecznością międzynarodową chciałabym znaleźć możliwość bezpiecznego powrotu na Białoruś. Ponieważ wszczęto wobec mnie dwie sprawy karne z wydaniem międzynarodowego listu gończego, powinny to być specjalne gwarancje mojego powrotu. Sytuacja z (rosyjskim opozycjonistą Aleksiejem) Nawalnym pokazała, że jest do tego potrzebna pomoc społeczności międzynarodowej i przede wszystkim OBWE" – uważa Cichanouska. Tydzień temu oceniła, że nowe wybory na Białorusi i referendum w sprawie nowej konstytucji powinny odbyć się przed końcem 2021 roku i bez udziału Łukaszenki. Cichanouska była kandydatką w wyborach prezydenckich na Białorusi 9 sierpnia i cieszyła się w nich dużym poparciem społecznym. Mimo tego według oficjalnych wyników uzyskała zaledwie 10,1 proc. głosów, a jako zwycięzcę ogłoszono rządzącego od 1994 roku prezydenta Łukaszenkę z wynikiem 80,1 proc.