Premier Francji Jean Castex ogłosił w czwartek wydłużenie o dwie godziny obowiązującej w całym kraju godziny policyjnej. Od soboty Francuzi między godz. 18 a 6 rano będą mogli opuszczać domy tylko z uzasadnionych powodów, jak praca, wizyta u lekarza czy ważne przyczyny rodzinne. Znajdując się w tym czasie w przestrzeni publicznej, należy mieć przy sobie specjalne zaświadczenie, w którym podaje się swoje dane i powód, dla którego przebywa się poza miejscem zamieszkania. Przedłużona godzina policyjna ma obowiązywać przez co najmniej 15 dni. Castex zapowiedział, że rząd nie planuje na razie kolejnej całkowitej kwarantanny, ale jeżeli sytuacja epidemiczna się pogorszy, zostanie ona niezwłocznie wprowadzona. Francuski rząd chce uniknąć zamykania szkół, dlatego zaostrzono przepisy sanitarne w placówkach oświatowych; przeprowadzane będą też masowe badania uczniów na obecność koronawirusa. Castex już wcześniej poinformował, że bary i restauracje pozostaną zamknięte co najmniej do połowy lutego. Zamknięte są również kina, teatry, muzea i siłownie.

W Niemczech obejmująca cały kraj kwarantanna została przedłużona na razie do 31 stycznia. Kanclerz Angela Merkel zapowiedziała jednak na spotkaniu swojej partii CDU, że obowiązujące obecnie ograniczenia być może będzie trzeba przedłużyć aż do Wielkanocy, czyli do początku kwietnia - informował we wtorek dziennik "Bild". W środę również niemiecki minister zdrowia Jens Spahn powiedział, że obostrzenia nie zostaną całkowicie zniesione w lutym, a utrzymanie części restrykcji może być konieczne przez kolejne 2-3 miesiące.

W całych Niemczech zamknięte pozostają sklepy niesprzedające podstawowego asortymentu, zakłady usługowe, bary i restauracje; większość uczniów korzysta z edukacji zdalnej. Członkowie jednego gospodarstwa domowego mogą się spotykać najwyżej z jedną inną osobą spoza swojego domu. W powiatach, w których odnotowuje się najwięcej zakażeń, można się przemieszczać najdalej na 15 km od miejsca zamieszkania. Zaostrzono także zasady wjazdu do kraju - oprócz przedstawiania testu trzeba przejść 10-dniową kwarantannę. Niektóre kraje związkowe wprowadzają jeszcze dalej idące ograniczenia, np. w Bawarii od poniedziałku 18 stycznia w środkach transportu publicznego i w sklepach będzie trzeba nosić maski typu FFP2.

W Portugalii w nocy z czwartku na piątek weszła w życie przewidziana na co najmniej miesiąc ogólnokrajowa kwarantanna. "Zasada jest prosta - każdy z nas musi zostać w domu" - powiedział premier Antonio Costa, ogłaszając nowe restrykcje. Wszędzie, gdzie jest to możliwe, obowiązkowa ma być praca zdalna. Otwarte pozostaną szkoły, sklepy spożywcze, apteki i świątynie; zamknięte będą m.in. siłownie i zakłady fryzjerskie, restauracje będą mogły prowadzić tylko sprzedaż na wynos.

Rząd Włoch przedłużył w środę stan wyjątkowy do 30 kwietnia i przyjął nowy dekret o ograniczeniach związanych z epidemią, który wejdzie w życie po wygaśnięciu poprzedniego, obowiązującego do piątku. Do 15 lutego utrzymany będzie zakaz podróży między regionami bez ważnej przyczyny. Do 5 marca obowiązywać ma limit dwóch osób (nie obejmuje on dzieci poniżej 14 lat), które można przyjąć w prywatnym mieszkaniu. Na razie podtrzymany będzie też przepis o obowiązującej od godz. 22 do 5 godzinie policyjnej. W regionach o niższym ryzyku zakażeń, określanych jako strefa żółta, otwarte będą bary i restauracje. Tereny o bardzo małej liczbie infekcji będą mogły zostać w przyszłości ogłoszone strefą białą, w której nie będzie obowiązywała większość restrykcji.

Ograniczenia w Danii zostały w środę przedłużone do 7 lutego. Jako przyczynę podano szybkie szerzenie się w kraju nowego, uważanego za bardziej zaraźliwy, wariantu koronawirusa, po raz pierwszy wykrytego w Wielkiej Brytanii. W kraju nieczynne są centra handlowe poza sklepami spożywczymi i aptekami, nauczanie w szkołach odbywa się zdalnie, w spotkaniach może brać udział do pięciu osób. By wjechać do Danii, trzeba przedstawić negatywny wynik badania na obecność SARS-CoV-2.

W Szwajcarii od poniedziałku 18 stycznia zamknięte będą sklepu niesprzedające podstawowych produktów, a prywatne spotkania zostaną ograniczone do maksymalnie pięciu osób. Obowiązkowe będzie też wprowadzenie pracy zdalnej tam, gdzie to tylko możliwe. Do końca lutego zostaną utrzymane trwające już obostrzenia, w tym zamknięcie restauracji, placówek kultury i obiektów sportowych.

Do 9 lutego zostanie przedłużona kwarantanna w Holandii - ogłosił we wtorek premier Mark Rutte. W kraju zamknięte są restauracje, zakłady usługowe, lokale rozrywkowe i sklepy z innymi niż najpotrzebniejsze towarami. Nauczanie w szkołach odbywa się zdalnie. Rząd zaleca pracę zdalną tam, gdzie tylko jest to możliwe, a także powstrzymywanie się od podróży po kraju i za granicę. W domach można przyjmować maksymalnie dwóch gości.

Władze Belgii powiadomiły we wtorek o przedłużeniu obowiązującej w kraju kwarantanny do 1 marca. Ograniczenia obejmują m.in. zamknięcie zakładów usługowych, barów, restauracji, miejsc rozrywki i obiektów sportowych; obowiązek pracy zdalnej, gdy jest to możliwe; możliwość utrzymywania bliskiego kontaktu (niewymagającego utrzymywania półtorametrowej odległości) z tylko jedną osobą spoza swojego gospodarstwa domowego. W całym kraju między północą a godz. 5 trwa godzina policyjna. W Walonii i Brukseli została ona wydłużona i obowiązuje od godz. 22 do 6. Władze Walonii zdecydowały, że ograniczenie będzie stosowane do 15 lutego, w Brukseli potrwa do 1 marca.

Minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii Priti Patel powiedziała we wtorek, że obecnie obowiązujące restrykcje są wystarczające, ale policja będzie je bardziej rygorystycznie egzekwować. W Anglii nie wolno wychodzić z domu bez uzasadnionego powodu, zamknięte są szkoły, sklepy, które nie sprzedają towarów pierwszej potrzeby, punkty usługowe, obiekty sportowe i rozrywkowe. Prywatne spotkania są zasadniczo zabronione poza tzw. bańkami wsparcia, obejmującymi osoby mieszkające samotnie, lub koniecznością opieki nad dziećmi. Nie wiadomo na razie, do kiedy będą utrzymane te ograniczenia, premier Boris Johnson wyraził nadzieję, że będzie je można poluzować w połowie lutego. Brytyjskie media cytują jednak wypowiedź ministra bez teki Michaela Gove'a, który powiedział, że łagodzenie restrykcji może się rozpocząć w marcu. Do podobnych obostrzeń muszą się stosować mieszkańcy niemal całej Szkocji, Irlandii Północnej i Walii.

Większość regionów Hiszpanii ogłosiła w czwartek przedłużenie trwających już ograniczeń. Do 24 stycznia będzie obowiązywała kwarantanna w Katalonii. Otwarte pozostają tam tylko sklepy o powierzchni mniejszej niż 400 m kw. oferujące podstawowe produkty; nie można opuszczać gminy swojego zamieszkania, a w weekendy nie wolno wychodzić z domu bez uzasadnionego powodu. Podobne regulacje, często ograniczające również limit osób mogących brać udział w prywatnych spotkaniach, a także godziny zamknięcia restauracji pozostają aktualne również w innych regionach. W całej Hiszpanii, zazwyczaj od godz. 23 do 6 rano, obowiązuje godzina policyjna.