Także w USA zielona transformacja będzie postępować, nawet gdyby powrót do procesu paryskiego został zatrzymany. Jeden z ważnych kroków w tym kierunku został zrobiony ponadpartyjnie. W ramach ostatniego pakietu stymulacyjnego, który w grudniu 2020 r. został podpisany przez Trumpa, znalazły się ulgi podatkowe dla inwestycji w odnawialne źródła energii i wychwytywanie dwutlenku węgla, 35 mld dol. na badania i rozwój nowych technologii energetycznych, a także regulacje zakładające wygaszenie fluorowęglowodorów (gazów cieplarnianych stosowanych w lodówkach i klimatyzatorach). Zdaniem badaczy Rhodium Group to najważniejsze w USA wydarzenie w dziedzinie klimatu od przeszło dekady. Tylko ostatni element pakietu w ciągu półtorej dekady ma zapewnić redukcję emisji na poziomie 900 mln ton ekwiwalentu CO2. To więcej niż w ciągu roku emituje do atmosfery cała gospodarka Niemiec. Aby zrealizować obietnice Bidena – m.in. neutralność klimatyczną USA do 2050 r. i bezemisyjne wytwarzanie prądu do 2035 r. – konieczne jest jednak przyjęcie innych zmian, w tym dekarbonizacja przemysłu i wielkie inwestycje w czystą energię – zastrzegają eksperci.