„Mam zaszczyt zaoferować rok bezpłatnego dostępu do neilyoungarchives.com wszystkim naszym przyjaciołom na Grenlandii. Mam nadzieję, że moja muzyka i filmy muzyczne ulżą nieco nieuzasadnionemu stresowi i groźbom, których doświadczacie ze strony naszego niepopularnego i miejmy nadzieję tymczasowego rządu” – napisał w internecie autor „Heart of Gold” i „Rockin’ in the Free World”.

Skorzysta każdy, kto ma telefon zarejestrowany na Grenlandii

Do skorzystania z bezpłatnego dostępu do muzyki Neila Younga potrzebny jest telefon z numerem kierunkowym Grenlandii (299).

„Jest moim szczerym życzeniem dla was, byście mogli korzystać z całej mojej muzyki w waszym pięknym domu, Grenlandii, w najlepszej jakości. To jest oferta pokoju i miłości. Cała muzyka, którą napisałem w ciągu ostatnich 62 lat jest dla was, do słuchania” – napisał kanadyjski muzyk.

Na swojej stronie internetowej, w zakładce „wiadomości”, Young udostępnia wiele artykułów i komentarzy krytycznych wobec polityki Trumpa, sam pisał też, że obecny prezydent „niszczy USA”. W piosence z ub.r. „Big Crime” odniósł się do Trumpa i jego administracji, pisząc, o „wielkiej przestępczości” w Waszyngtonie i Białym Domu.

Neil Young bojkotuje platformę Amazon

W październiku 2025 r., Neil Young usunął swoją muzykę z serwisu streamingowego Amazona – przypomniał publiczny nadawca CBC. Kilka dni temu muzyk przypomniał o swoim bojkocie Amazona pisząc, że Jeff Bezos, właściciel Amazona, popiera Trumpa.

Young urodził się w 1945 r. w Kanadzie i swoją muzyczną karierę zaczął w Winnipeg w latach 60-ych. Potem przeniósł się do Los Angeles. Jest na liście stu najważniejszych twórców muzycznych magazynu Rolling Stone. Od 2020 r. Neil Young ma także obywatelstwo amerykańskie, ale wkrótce po jego otrzymaniu wrócił do Kanady i mieszka obecnie w pobliżu Omemee w prowincji Ontario.