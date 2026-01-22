Jagoda Gołębiewska zwraca uwagę, że pytanie o to, czym dziś jest dobre przywództwo, coraz częściej wykracza poza świat biznesu i dotyczy także polityki oraz życia społecznego. Jako przykład przywołuje Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, którego styl rządzenia bywa postrzegany jako oparty na sile i jednoosobowych decyzjach. – Donald Trump prezentuje swój unikalny, niepowtarzalny styl, który kojarzy się z rządami twardej ręki – zauważa.

Jednocześnie podkreśla, że taki wizerunek jest w dużej mierze wykreowany. W praktyce za przywódcą stoi cały aparat instytucjonalny: gabinet, doradcy i eksperci. – Prawda jest jednak taka, że stoi za nim cały gabinet i szereg doradców – zaznacza Jagoda Gołębiewska, przypominając, że nawet najbardziej wyraziste postacie polityczne funkcjonują w ramach określonych struktur.

Jej zdaniem przekaz płynący od tego typu liderów bywa niejednoznaczny. Z jednej strony prezentują się jako silni, autorytarni decydenci, z drugiej dochodzą do władzy w wyniku demokratycznych wyborów. – Donald Trump został wybrany w wyborach powszechnych i musimy to uszanować – mówi członkini zarządu ETL Global, wskazując na napięcie między formą przywództwa a mechanizmami demokracji.

Odwołując się do ekonomii behawioralnej, Jagoda Gołębiewska zauważa, że skuteczne przywództwo musi uwzględniać społeczne nastroje i realne potrzeby ludzi. – Większość z nas potrzebuje wolności i swobód, chce żyć według własnych zasad – podkreśla. Z tego powodu, jej zdaniem, modele oparte wyłącznie na sile i kontroli mają ograniczoną trwałość.

W długiej perspektywie bardziej efektywny okazuje się styl oparty na empatii, dialogu i umiejętnościach miękkich. – Przyszłościowym rozwiązaniem jest oparcie przywództwa nie tylko na kalkulacji, ale także na empatii – przekonuje. Jak dodaje, kompetencje te nie są cechą wrodzoną, lecz można je rozwijać poprzez pracę nad sobą, rozwój osobisty i krytyczne myślenie.

Jej zdaniem, znaczenie inteligencji emocjonalnej będzie tylko rosło, zwłaszcza w świecie, w którym coraz większą rolę w analizie danych odgrywa sztuczna inteligencja. – AI będzie nas w tym obszarze coraz częściej zastępować – zauważa. To sprawia, że umiejętność rozumienia ludzi, emocji i relacji stanie się kluczowym wyróżnikiem liderów zarówno w biznesie, jak i w polityce.

Jagoda Gołębiewska podsumowuje, że przywództwo przyszłości to nie dominacja, lecz zdolność budowania zaufania i prowadzenia ludzi w czasach niepewności. To właśnie te cechy, a nie siła czy autorytaryzm, mogą okazać się najbardziej trwałym fundamentem skutecznego zarządzania.