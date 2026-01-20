Macron ostrzegł, że zbliżają się czasy niestabilności, zarówno w sferze bezpieczeństwa i obronności, jak gospodarki. Mówił o zmierzaniu w kierunku „świata bez zasad”, gdzie nie jest respektowane prawo międzynarodowe i gdzie znów pojawiają się „ambicje imperialne”. Wskazał na konkurencję ze strony Stanów Zjednoczonych i porozumienia handlowe, które podważają interesy Europy w sferze eksportu. Według francuskiego prezydenta celem jest „osłabienie i podporządkowanie Europy”.

Macron w Davos: ze względu na te zasady, bierzemy udział w ćwiczeniach na Grenlandii

Przekonywał też, że odpowiedzią powinno być wzmocnienie współpracy oraz „budowanie nowego podejścia” i zwłaszcza w Europie - „budowanie większej suwerenności gospodarczej”. Ostrzegł, że zgoda na „prawo silniejszego” prowadziłaby do wasalizacji. – Zaakceptowanie pewnego rodzaju nowego podejścia kolonialnego nie ma sensu – przekonywał. Wzywał Francję i Europę, by broniły „skutecznego multilateralizmu”, wzmocniły suwerenność i autonomię. Podkreślił, że Francja i Europa są „przywiązane do suwerenności narodowej”, do ONZ i Karty Narodów Zjednoczonych.

Macron przekonywał, że ze względu na te zasady kraje europejskie zdecydowały się na dołączenie do ćwiczeń na Grenlandii. Francja jest jednym z kilku państw, które wysłały grupy żołnierzy na wyspę w ramach ćwiczeń organizowanych przez Danię. Stany Zjednoczone zareagowały zapowiedzią nałożenia na te państwa podwyższonych ceł.

Prezydent Francji zapowiedział, że ambicją przewodnictwa jego kraju w G7 jest to, by odnowić je jako „forum szczerego dialogu” między największymi gospodarkami. Przekonywał, że potrzebne jest pójście naprzód, jeśli chodzi o zasadę „preferencji europejskiej”. Europa – jego zdaniem – powinna „wzmocnić swoje narzędzia obrony handlowej”. Wymienił w tym kontekście symetryczne kroki, jakie miałyby wymusić respektowanie standardów, a także zwiększenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Macron wezwał także do zareagowania na wzrost konkurencyjności ze strony Chin i do zwiększenia inwestycji w sektor innowacji.

Davos: Światowe Forum Ekonomiczne po raz 56.

Tegoroczne 56. Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) w Davos, organizowane pod hasłem „Duch dialogu”, rozpoczęło się w poniedziałek i potrwa do 23 stycznia. Przed wystąpieniem Macrona dziennik „Le Monde” podał, powołując się na współpracowników szefa państwa, że nie przewiduje on przedłużenia pobytu w Davos do środy, gdy na forum przybędzie prezydent USA Donald Trump.