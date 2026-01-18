Specjalne posiedzenie zostało zwołane przez cypryjską prezydencję w związku z sobotnim oświadczeniem Trumpa odnośnie nałożenia ceł na państwa pomagające Grenlandii. Cypr, który w styczniu przejął półroczne przewodnictwa w Radzie UE, zrzeszającej państwa członkowskie, odpowiedzialny jest za zorganizowanie i przewodzenie spotkaniu ambasadorów państw członkowskich przy UE.

Spotkanie będzie się odbywało w tzw. ograniczonym składzie (ang. restricted format), co oznacza, że zamiast pełnego składu delegacji będą w nim uczestniczyli sami ambasadorowie i ewentualnie jeden doradca, a obrady będą odbywały się za zamkniętymi drzwiami. Taki format jest przyjmowany, kiedy dyskutowane są tematy wrażliwe politycznie lub trudne.

Trump zagroził cłami na europejskie kraje wspierające Grenlandię

W sobotę prezydent Trump zapowiedział, że nałoży 10 proc. cła na osiem państw europejskich, w tym Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Holandię, Finlandię i Wielką Brytanię, za to, że te wysłały na Grenlandię niewielkie grupy żołnierzy. Ci mają wziąć udział w kierowanych przez Danię ćwiczeniach „Arctic Endurance”.

Jak zapowiedział Trump, cła mają w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać, dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy będącej autonomicznym terytorium Danii.