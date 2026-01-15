- To, co mogę powiedzieć, jeśli chodzi o Iran, to to, że prezydent i jego zespół zakomunikowali irańskiemu reżimowi, że jeśli zabijanie będzie trwało dalej, będą wielkie konsekwencje. I że prezydent otrzymał wiadomość, (...) że zabijanie i egzekucje się skończą. Prezydent rozumie, że 800 egzekucji, które planowano wczoraj, zostało wczoraj wstrzymanych - powiedziała Leavitt podczas briefingu w Białym Domu.
Zaznaczyła, że nadal „wszystkie opcje pozostają na stole”, jeśli chodzi o odpowiedź USA na tłumienie irańskich protestów. (PAP)
