Informację jako pierwsza podała „Ukrainska Prawda”, powołując się na źródła w kręgach politycznych. Sama Tymoszenko potwierdziła przeszukania w siedzibie partii i stanowczo odrzuciła zarzuty, określając je jako „absurdalne” i motywowane politycznie.

Zarzuty korupcyjne wobec Julii Tymoszenko i działania NABU oraz SAP

We wtorek wieczorem Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) oraz Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) poinformowały o wykryciu korupcji w kierownictwie jednej z frakcji parlamentarnej. Źródła „Ukrainskiej Prawdy” wskazały, że chodzi właśnie o Julię Tymoszenko. SAP przekazała agencji Interfax-Ukraina, że NABU i SAP wręczyły zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z próbą przekupienia szeregu deputowanych, by doprowadzić do pożądanych rozstrzygnięć podczas głosowań w Radzie Najwyższej.

Z komunikatu organów ścigania wynika, że śledczy analizują mechanizm wpływania na decyzje parlamentarne oraz rolę kierownictwa frakcji. Na tym etapie nie podano informacji o ewentualnych kwotach ani liczbie posłów, których miały dotyczyć działania będące przedmiotem postępowania.

Przeszukania w siedzibie Batkiwszczyny i reakcja liderki partii

W środę rano Julia Tymoszenko potwierdziła w mediach społecznościowych, że w biurze Batkiwszczyny przeprowadzono przeszukania. W oświadczeniu napisała: „Nie znaleźli nic, więc po prostu zabrali moje telefony służbowe, dokumenty parlamentarne i osobiste oszczędności, o których informacje są w całości zawarte w oficjalnej deklaracji. Kategorycznie odrzucam wszystkie absurdalne zarzuty”.

Była premier oceniła działania śledczych jako element walki politycznej. Według niej sprawa ma związek ze zbliżającymi się wyborami i próbą eliminowania konkurentów. „To nie jest pierwsze polityczne zlecenie wymierzone we mnie. Prześladowania i terror to moja codzienność od wielu lat. Od dawna nie boję się niczego, bo wiem, że jestem uczciwa wobec siebie, ludzi i Ukrainy” – podkreśliła.

Próba przekupienia posłów i tło polityczne śledztwa

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczy – według informacji przekazanych mediom – próby przekupienia deputowanych w celu uzyskania określonego wyniku głosowania w parlamencie. To jeden z najpoważniejszych zarzutów, jakie mogą paść wobec czynnych polityków w Ukrainie, zwłaszcza w czasie wojny i nasilonych działań antykorupcyjnych, prowadzonych pod presją opinii publicznej oraz partnerów międzynarodowych.

Sprawa ma również wyraźny wymiar polityczny. Tymoszenko pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci ukraińskiej sceny publicznej i liderką opozycyjnej Batkiwszczyny, a każda informacja o możliwych zarzutach wobec niej wywołuje natychmiastową reakcję w kraju i za granicą.

Kim jest Julia Tymoszenko – wpływowa postać ukraińskiej polityki

Julia Tymoszenko dwukrotnie pełniła funkcję premiera Ukrainy – w 2005 roku oraz w latach 2007–2010. Trzykrotnie bez powodzenia startowała w wyborach prezydenckich: w 2010, 2014 i 2019 roku. Obecnie jest deputowaną do Rady Najwyższej Ukrainy i pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych oraz wpływowych polityczek w kraju.

Jej kariera od lat budzi skrajne emocje. Była symbolem pomarańczowej rewolucji, ale też bohaterką licznych sporów politycznych i prawnych. Najnowsze zarzuty, jeśli zostaną podtrzymane, mogą znacząco wpłynąć na układ sił w ukraińskim parlamencie oraz na przyszłość samej Batkiwszczyny.